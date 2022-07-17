Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Yunan televizyonunda itiraf gibi açıklama: Er ya da geç olacak

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini 'Abdülhamid Han' olarak bildirdiği Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde faaliyetler Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor.
YUNAN'IN ETEKLERİ TUTUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınını oldukça meşgul etmişti. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde, Yunanistan'ın endişesi gözler önüne serilmişti.
TÜRKİYE, ER YA DA GEÇ, EGE'DE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK
Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunan Devlet Televizyonu (ERT)'ye demeç veren Stathakopoulos, "Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum" dedi.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin korunacağını umduğunu dile getiren Stathakopoulos, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'dan bahsetti. Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir.
"DÖRDÜNCÜ SONDAJ KULESİ SONDAJA HAZIR"
Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınına endişeye neden olmuştu. Yunan gazetesi Ta Nea, 'Yunanistan boyun eğiyor mu? Türkiye: Dördüncü sondaj kulesi sondaja hazır' başlığı ile Abdülhamid Han'dan bahsetmişti.
Ankara'nın 'sıcak dönem' koşulları yaratma girişimi olduğunu iddia eden Ta Nea, Atina'nın olası senaryoları üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
"GERGİNLİK YÖRÜNGESİ"
Gazete şu ifadelere yer vermişti:
"Türkiye ile Yunanistan yeni bir gerginlik yörüngesine giriyor. Bu nedenle de Libya mutabakatı ve Ankara'nın nihai olarak 'sıcak dönem' yaratma çabaları Yunanistan'ın farkında olduğu bir durum"