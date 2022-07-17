Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Yunan televizyonunda itiraf gibi açıklama: Er ya da geç olacak

TÜRKİYE, ER YA DA GEÇ, EGE'DE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK

Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunan Devlet Televizyonu (ERT)'ye demeç veren Stathakopoulos, "Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin korunacağını umduğunu dile getiren Stathakopoulos, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'dan bahsetti. Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir.

"DÖRDÜNCÜ SONDAJ KULESİ SONDAJA HAZIR"

Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınına endişeye neden olmuştu. Yunan gazetesi Ta Nea, 'Yunanistan boyun eğiyor mu? Türkiye: Dördüncü sondaj kulesi sondaja hazır' başlığı ile Abdülhamid Han'dan bahsetmişti.