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    • Dünya
    • 17.07.2022 20:37
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    • 17.07.2022 20:38
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    Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Yunan televizyonunda itiraf gibi açıklama: Er ya da geç olacak

    Son dakika haberi! Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han ağustos ayının 2. haftasında göreve başlayacak. Geçen haftalarda Abdülhamid Han'a oldukça ilgi gösteren Yunanistan'da, Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Stathakopoulos, Türkiye'nin er ya da geç gaz çıkaracağını ve bu durumun yeni bir gerilime yol açabileceğini dile getirdi.

    Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu!

    Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini 'Abdülhamid Han' olarak bildirdiği Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde faaliyetler Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor.

    YUNAN'IN ETEKLERİ TUTUŞTU
    Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınını oldukça meşgul etmişti. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde, Yunanistan'ın endişesi gözler önüne serilmişti.

    TÜRKİYE, ER YA DA GEÇ, EGE'DE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK
    Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunan Devlet Televizyonu (ERT)'ye demeç veren Stathakopoulos, "Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum" dedi.

    Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin korunacağını umduğunu dile getiren Stathakopoulos, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'dan bahsetti. Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir.

    "DÖRDÜNCÜ SONDAJ KULESİ SONDAJA HAZIR"
    Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınına endişeye neden olmuştu. Yunan gazetesi Ta Nea, 'Yunanistan boyun eğiyor mu? Türkiye: Dördüncü sondaj kulesi sondaja hazır' başlığı ile Abdülhamid Han'dan bahsetmişti.

    Ankara'nın 'sıcak dönem' koşulları yaratma girişimi olduğunu iddia eden Ta Nea, Atina'nın olası senaryoları üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

    "GERGİNLİK YÖRÜNGESİ"

    Gazete şu ifadelere yer vermişti:
    "Türkiye ile Yunanistan yeni bir gerginlik yörüngesine giriyor. Bu nedenle de Libya mutabakatı ve Ankara'nın nihai olarak 'sıcak dönem' yaratma çabaları Yunanistan'ın farkında olduğu bir durum"

        Yunan gazetesi Kathimerini ise Abdülhamid Han konusunda ayrıntılı bilgilere yer vermişti.

        "SONDAJ KULESİ FİLOSUNUN EN GÜÇLÜSÜ"
        Kathimerini, Abdülhamid Han için "Yeni sondaj kulesi Abdülhamid Han 7. nesildir ve Türkiye'nin sondaj kulesi filosunun en güçlüsü olarak kabul edilmektedir" ifadelerinde bulunmuştu.



        GÖREV YERİ BÜYÜK OLASILIKLA AKDENİZ OLUR
        Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatifin görüşüldüğünü belirterek, "Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." demişti.

        Mersin'in Taşucu Limanı'nda ziyaret ettiği Abdülhamid Han sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulunan Dönmez, geminin dünyada 7'nci nesil olarak adlandırılan beş gemiden biri olduğunu söyledi.

        Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son teknolojiye sahip olduğuna işaret ederek, "Mavi Vatan'da kendi deniz etki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimizi 4 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz. En büyük gücümüz filomuzun derin deniz sondaj gemileri. Önce Fatih, akabinde Yavuz ve en son Kanuni sondaj gemisi filomuza katılmıştı." diye konuştu.

        Türkiye'nin enerji filosunun büyük kısmının Karadeniz'de faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Hedefleri gerçekleştirmek için filonuzu, insan kaynağınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Son gemimizi de artık ilk görev yerine hazırlama çalışmalarımızın sonuna yaklaştık." ifadelerini kullandı.

            Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğuna dikkati çekerek, "Gemimiz ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek. İlk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." dedi.

            Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, "Sığ kısımlarda Castoro 10 gemisinin görevi bitmek üzere. Castorone gemisi denizin derin taraflarında boru serim işini yapacak. Muhtemelen bayram günlerinde ilk faaliyetlerine başlamış olacak." diye konuştu.

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            Haberler Dünya Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Yunan televizyonunda itiraf gibi açıklama: Er ya da geç olacak
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