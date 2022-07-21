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    • Dünya
    • 21.07.2022 17:30
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    • 21.07.2022 17:39
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    SON DAKİKA! ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Biden'ın kendisini izole ettiği ve hafif semptomlar gösterdiği vurgulandı.

    ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

    Geride kalan gün kanser olduğu iddiası dünya medyasında büyük yankı uyandıran ABD Başkanı Joe Biden'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KENDİSİNİ İZOLE ETTİ
    Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan ilk açıklamada, hafif semptomlar gösterdiği ve kendisini izole ettiği ifade edildi.

    "BIDEN KANSER OLDU" İDDİASI
    ABD Başkanı, geride kalan gün katıldığı bir etkinlikte, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın bu sözleri uluslararası medyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kuruluş Biden'ın kanser olduğunu açıkladığını duyururken, Beyaz Saray ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtmişti.
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    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Dünya SON DAKİKA! ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı
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