İngiltere'de siyasi deprem! Boris Johnson'ın istifası sonrası yeni başbakan kim olacak? İşte o isimler

İngiltere'de tarihin en büyük siyasi krizlerinden biri yaşanıyor.

BORIS JOHNSON İSTİFA ETTİ

Bakan istifaları ile birlikte İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan istifa baskısı arttı ve Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, dünyanın kilitlendiği açıklamada partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık." ifadesini kullandı.