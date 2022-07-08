İngiltere'de siyasi deprem! Boris Johnson'ın istifası sonrası yeni başbakan kim olacak? İşte o isimler

İngiltere'de tarihin en büyük siyasi krizlerinden biri yaşanıyor.
BORIS JOHNSON İSTİFA ETTİ
Bakan istifaları ile birlikte İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan istifa baskısı arttı ve Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini duyurdu.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, dünyanın kilitlendiği açıklamada partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık." ifadesini kullandı.
Johnson, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady'le yeni liderin seçim sürecinin şimdi başlaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek bu sürecin gelecek hafta duyurulacağını duyurdu.
"DÜNYANIN EN İYİ GÖREVİNİ BIRAKIYORUM"
"Yeni bir lider seçilene kadar göreve devam edeceğim." diyen Johnson, dünyanın en iyi görevini bıraktığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Johnson'ın isitası sonrası Muhafazakar Parti içinde yeniden liderlik yarışı için yarışılacak ve başbakan belirlenecek. Adaylarla ilgili çeşitli iddialar dünya genelinde konuşulurken bazı isimler dikkat çekiyor.
Peki Boris Johnson'dan sonra İngiltere'nin Başbakanı kim olacak? Yeni Başbakan nasıl belirlenecek?
Johnson sonrası öne çıkan isimler arasında Savunma Bakanı Ben Wallace ve İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı Penny Mordaunt ve Maliye Bakanı Rishi Sunak yer aldı. ABD Merkezli Washington Post'ta yer alan bilgilere göre İngiltere'de öne çıkan isimler şu şekilde;
İNGİLTERE'NİN İLK KADIN SAVUNMA BAKANI: PENNY MORDAUNT
49 yaşında olan Penny Mordaunt, ilk kez 2010 yılında Parlamento üyesi olan genç bir ticaret bakanı.
Hükümette çeşitli roller üstlendi. 2019 yılında, eski bir Kraliyet Donanması yedeği olan Mordaunt, İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı oldu. Johnson, başbakan olduktan kısa bir süre sonra onu bu görevden aldı. Bir yıl sonra hükümete yeniden girdi ve Johnson'ı desteklediği görüldü. Baş Brexitçi olan Mordaunt, partinin Brexit kanadına hitap edebilir.