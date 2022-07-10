İngiltere bu iddiayı konuşuyor! Boris Johnson'ın yeni görevi ne olacak?
İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanlarıyla birlikte 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Başbakan Boris Johnson istifasını sunmuştu. "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim." diyen Johnson ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Boris Johnson'un yeni görev yeri neresi olacak?
10.07.2022 13:31 - Son Güncelleme: 10.07.2022 13:40
İngiltere'de siyasi kriz sonrası koltuğunu bırakan Başbakan Boris Johnson ile ilgili İngiliz basınında çapıcı iddialar ortaya atılıyor.
İstifasının ardından 10 Numara önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" demişti.
Boris Johnson'ın görevini bırakmasının ardından ne yapacağı ise merak konusu oldu. İniliz basınında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.