İngiltere bu iddiayı konuşuyor! Boris Johnson’ın yeni görevi ne olacak?

İstifasının ardından 10 Numara önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" demişti.