Sri Lanka'da CIA destekli ABD darbesi: Muhalefet, askerler ve gazeteciler...

Geçmişte gelişmekte olan bir ülke olarak müzakereler yapıldığını belirten Wickremesinghe, "Ülkemiz daha önce birçok kez IMF ile görüştü. Ancak bu sefer durum, öncekilerden farklı. Artık müzakerelere iflas etmiş bir ülke olarak katılıyoruz. Bu nedenle, daha zor ve karmaşık bir durumla yüzleşmek zorundayız." demişti. Daha önce bir ön anlaşmanın onay için IMF'ye sunulduğunu kaydeden Wickremesinghe, ülkenin içinde bulunduğu iflas durumu nedeniyle ayrıca borç sürdürülebilirliğiyle ilgili bir plan sunmak zorunda olduklarını kaydetmişti.