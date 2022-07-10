Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı
Sri Lanka'da dün başlayan protestolar sırasında binlerce kişi Başkanlık binasını basarken, ordu yetkilileri ise protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti. Yetkililer açılan ateşin protestoculara kasıtlı zarar verme niyetiyle açılmadığını belirtti.
10.07.2022 21:08 - Son Güncelleme: 10.07.2022 21:08
Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak "protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti" olmadığını belirtti.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.