Vav TV İzle
Haberler Dünya Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Sri Lanka'da dün başlayan protestolar sırasında binlerce kişi Başkanlık binasını basarken, ordu yetkilileri ise protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti. Yetkililer açılan ateşin protestoculara kasıtlı zarar verme niyetiyle açılmadığını belirtti.

10.07.2022 21:08 - Son Güncelleme: 10.07.2022 21:08
Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak "protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti" olmadığını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve Başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.

Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Ordudan yapılan açıklamada, "Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez." ifadesine yer verildi.

Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Halk Başkanlık binasını bastı! Ordu ateş açtı! Sri Lanka karıştı

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

SON DAKİKA