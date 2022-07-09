Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.07.2022 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 16:47
    ABONE OL

    Yunan lobisinin F-16 hazımsızlığı! Biden'a yazdıkları Türkiye karşıtı mektubun detayları ortaya çıktı

    Yunanistan Tükiye'yi hedef alan provokatif adımlarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye'ye F-16 verilmemesi konusunda ABD'den talepte bulunan Yunanistan tarafı Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile kurduğu temaslar sonrası telaşa kapıldı. ABD'deki Yunan lobisi Biden'a F-16 konusu ile ilgili skandal bir mektup gönderdi. O mektubun detayları ortaya çıktı. İşe ayrıntılar...

    Yunan’ın F-16 hazımsızlığı! Biden’a yazdıkları Türkiye karşıtı mektubun detayları ortaya çıktı

    Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de attığı provokatif adımlarla birlikte Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın!' çıkışında bulunmasının ardından Türkiye ve Yunanistan arasında ipler kopma noktasına geldi.

    TÜRKİYE'NİN F-16 TALEBİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesin kapsamında görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebine olumlu yanıt gelmiş, ABD'de konuya ilişkin çalışmalar başlamışken Yunanistan bu durumdan rahatsız olduğunu her fırsatta yineliyordu.

    Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar gelirken geçtiğimiz gün Miçotakis ilginç bir açıklamaya imza attı.

    MİÇOTAKİS'TEN GERİ ADIM
    Miçotakis bir radyo programında, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerinde "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." ifadleerini kullanarak geri adım atmıştı.

    YUNAN LOBİSİNDEN BİDEN'A MEKTUP
    ABD'deki Yunan lobisi ise Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için harekete geçmişti.

        Yunan Kathimeri gazetesinde yer alan haberde; 35 milletvekilinin Amerikan silah sistemlerinin Türkiye'ye satılmaması için Joe Biden'a bir mektup gönderdiği yazıldı.

        MEKTUBUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
        NATO'nun her defasında Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğu açıklamaları gelirken bu mektupta skandal ifadelere yer verildi.

        Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği dile getirildi. Türkiye'nin 'provokatif eylemlerde bulunduğu' iddia edildi.

        Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küzerel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakeret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.

        "ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
        Mektupta "ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir." ifadeleri yer alırken Mektubun sonunda ise Türkiye'ye F-16'ların satışını engellemek için engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler.

        REZİL MEKTUBU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
        Öte yandan Türkiye karşıtı mektupta imzası bulunan kongre üyesi Frank Pallone mektubu Twitter üzerinden paylaşarak, "Erdoğan'ın istikrarı bozan eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye'nin ordusunu desteklememeliyiz." şeklinde skandal ifadelere yer verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Dünya Yunan lobisinin F-16 hazımsızlığı! Biden'a yazdıkları Türkiye karşıtı mektubun detayları ortaya çıktı
            SON DAKİKA