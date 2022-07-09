Yunan lobisinin F-16 hazımsızlığı! Biden'a yazdıkları Türkiye karşıtı mektubun detayları ortaya çıktı

Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küzerel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakeret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.

"ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Mektupta "ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurtiçinde ve yurtdışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir." ifadeleri yer alırken Mektubun sonunda ise Türkiye'ye F-16'ların satışını engellemek için engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler.