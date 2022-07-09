Yunan lobisinin F-16 hazımsızlığı! Biden'a yazdıkları Türkiye karşıtı mektubun detayları ortaya çıktı

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de attığı provokatif adımlarla birlikte Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın!' çıkışında bulunmasının ardından Türkiye ve Yunanistan arasında ipler kopma noktasına geldi.
TÜRKİYE'NİN F-16 TALEBİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesin kapsamında görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebine olumlu yanıt gelmiş, ABD'de konuya ilişkin çalışmalar başlamışken Yunanistan bu durumdan rahatsız olduğunu her fırsatta yineliyordu.
Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar gelirken geçtiğimiz gün Miçotakis ilginç bir açıklamaya imza attı.
MİÇOTAKİS'TEN GERİ ADIM
Miçotakis bir radyo programında, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerinde "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." ifadleerini kullanarak geri adım atmıştı.
YUNAN LOBİSİNDEN BİDEN'A MEKTUP
ABD'deki Yunan lobisi ise Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için harekete geçmişti.