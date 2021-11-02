SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında acı gerçek! Babannesi İstanbul'da satıldı

Bu evlilik dolayısıyla üç kuşak sonrası dünya liderleri arasında bulunan politikacı, ağabeyim Boris Johnson doğdu." Öte yandan Çerkes halkı, Rusya tarafından Kafkasya'dan 1862'den itibaren sürgüne zorlandı, sürgün politikası Çarlık Rusyası'nın yıkıldığı 1917'ye kadar devam etti.



Yukarıdaki fotoğrafta, Rachel ve Boris Johnson'ın büyük ninelerinden Hanife Feride (sağda oturan), kızı Münevver ve torunu Dürer ile birlikte görülüyor. Münevver, Ali Kemal'in kız kardeşiydi.