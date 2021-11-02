SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında acı gerçek! Babannesi İstanbul'da satıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın (57) kız kardeşi, gazeteci Rachel Sabiha Johnson (56) İngiliz "Times" gazetesine bir yazı yazdı. Rachel Johnson bu yazısında, atalarının araştırıldığı Kanal 5'in "1000 Yıllık Esaret" adlı programında, Çerkes olan dedesinin babaannesi Hanife Feride'yle ilgili acı bir gerçeği öğrendiğini söyledi.
Milliyet'in haberine göre; Gazeteci Johnson şunları anlattı: "Hanife Feride, 1800'lü yılların ikinci yarısında Rusların Kafkasya'da Çerkeslere uyguladığı sürgün nedeniyle İstanbul'a göç etmiş. Büyük ninemiz Hanife Feride beyaz köleliğin (cinsel kölelik) kurbanı olmuş ve henüz 13 yaşındayken İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccar olan 43 yaşındaki Ahmed Hamdi'ye satılmış. Bu gerçeği öğrendikten sonra belgesel ekibi benim ağlamamı bekledi. Ama ben bu beyaz kölelik olayından dolayı üzgün değil sadece çok düşünceliydim. Çünkü Hanife Feride'nin babasının takdir ettiği bir tüccarla evlenmesinin, ona Karadeniz kıyısındaki fakir bir köyde kalmasından çok daha iyi bir hayat şansı vermiş olabileceğini düşündüm."
'AFGAN BABALAR GİBİ'
Rachel Sabiha Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca babaannemiz Hanife Feride 'satılmamış' olsaydı, muhtemelen yine görücü usulü bir evlilik yapacaktı.