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    • Dünya
    • 05.07.2022 21:05
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    • 05.07.2022 21:20
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    İngiltere'de istifa depremi! Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti

    İngiltere'de peş peşe gelen istifa haberleri kafaları karıştırdı. Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadıkları için istifa ettiklerini duyurdu.

    AA
    İngiltere’de istifa depremi

    İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

    Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

    İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

    PEŞ PEŞE GELDİ
    Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

    Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

        İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi.

        Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.
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        Haberler Dünya İngiltere'de istifa depremi! Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti
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