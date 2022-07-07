Yunanistan çark etti! Nikos Dendias'tan şaşırtan dostluk vurgusu

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savunarak, "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.

Öte yandan şimdiye kadar Yunanistan, uluslararası toplantılarda bunun tam tersi ifadelere yer veriyordu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği iki günlük zirve kapsamında Brüksel'e gitmişti.