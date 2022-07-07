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    • Dünya
    • 07.07.2022 17:50
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    • 07.07.2022 18:00
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    Yunanistan çark etti! Nikos Dendias'tan şaşırtan dostluk vurgusu

    Doğu Akdeniz ve Ege'de adaları haddini aşarak uluslararası sularda hak iddia eden ve adaları silahlandıran Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim devam ederken Yunan bakandan şaşırtan bir çıkış geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifini destekleyen tek ülke olduğunu savunarak, Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep olmadığının altını çizdi.

    Yunanistan çark etti!

    Yunanistan ile Türkiye arasında son zamanlarda ipler iyice gerilmiş durumda. Her fırsatta her yerde Türkiye'yi şikayet etmekten geri durmayan Atina yönetiminden bu defa şaşırtan sözler geldi.

    Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Economist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide, Türkiye ile iyi ilişkilerin Yunanistan için çok önemli olduğunu dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Ancak Türkiye ile iyi ilişkiler, dünyanın diğer ülkeleri gibi çok sağlam bir temele sahip olmalı. Bu sağlam temel nedir? Çok açık. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, insan hakları, kadın hakları, karşılıklı saygı ve hoşgörüdür." diye konuştu.

    Dendias, Yunanistan'ın son otuz yıldır, Türkiye'nin bu fikirler bütününe ve AB'ye yakınlaşacağını umduğunu kaydederek, "Yunanistan Türkiye'nin (AB üyeliğine ilişkin) bu arzusunu destekleyen tek ülkedir. Hala Türkiye'yi destekliyor" dedi.

    Yunanistan'ın tüm konularda uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini öne süren Dendias, Türkiye'nin de bu şekilde davranması halinde Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir geleceğin beklediğini ancak bunun biraz zaman alabileceğini savundu.

        Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savunarak, "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.

        Öte yandan şimdiye kadar Yunanistan, uluslararası toplantılarda bunun tam tersi ifadelere yer veriyordu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği iki günlük zirve kapsamında Brüksel'e gitmişti.
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        Haberler Dünya Yunanistan çark etti! Nikos Dendias'tan şaşırtan dostluk vurgusu
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