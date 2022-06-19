Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'