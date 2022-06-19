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Haberler Dünya Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan, gittiği her ülkede Türkiye aleyhine konuşan, 16 harita ile Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan yine gerilimi artıracak ifadeler kullandı. Ülke basınına konuşan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi suçladı.

19.06.2022 11:29 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:29
Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Türkiye - Yunanistan ilişkileri tarihin en gergin döneminden geçerken Atina'dan tansiyonu artıracak skandal bir açıklama geldi.

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Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Ankara'yı gerilimi tırmandırmak ile suçlayan Dendias, 'Bu duruma güçlü ama sakince yanıt veriyoruz' dedi.

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' iddiasında bulundu.

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı

Dendias, Yunanistan'ın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunun da altını çizdi.

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