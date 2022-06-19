Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan skandal sözler! Türkiye’yi suçladı
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan, gittiği her ülkede Türkiye aleyhine konuşan, 16 harita ile Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan yine gerilimi artıracak ifadeler kullandı. Ülke basınına konuşan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi suçladı.
19.06.2022 11:29 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:29
Türkiye - Yunanistan ilişkileri tarihin en gergin döneminden geçerken Atina'dan tansiyonu artıracak skandal bir açıklama geldi.
Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.
'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;
'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'
Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' iddiasında bulundu.
Dendias, Yunanistan'ın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunun da altını çizdi.