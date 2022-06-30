Google hakkında "gizlilik" şikayeti! Avrupa'da harekete geçildi

Google'ın "gizlilik dostu" seçenekleri avantajları kaçırmak olarak sınırladığı, bunun da tüketicilerin seçimlerini yaparken bilinçli bir karar vermesini engellediği ve kişisel verilerin haksız, şeffaf olmayan ve hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olduğu iddia edildi.