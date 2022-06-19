Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor
Türkiye, Avrupa'daki 300'den fazla medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul eden Google hakkında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "Google'ı telif konusunda TBMM'ye davet edeceğiz. AB normları istiyoruz" ifadelerini kullandı.
19.06.2022 07:18 - Son Güncelleme: 19.06.2022 07:18
MECLİSE DAVET ETTİK
Soruları yanıtlayan Yayman, Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirtti.
"Geçen aylarda Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, Tiktok dahil olmak üzere dijital mecraları TBMM'ye çağırdık. Google da geldi Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanında yer aldığını dile getirdi" bilgisini verdi.