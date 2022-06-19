Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

Beklentilerinin çok açık olduğunu belirten Yayman, "Telifle ilgili Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Avusturya'da Amerika'da nasıl bir uygulama varsa Türkiye'de de aynı kriterler olması gerekir. AB normlarının işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.