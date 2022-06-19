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Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

Türkiye, Avrupa'daki 300'den fazla medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul eden Google hakkında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "Google'ı telif konusunda TBMM'ye davet edeceğiz. AB normları istiyoruz" ifadelerini kullandı.

19.06.2022 07:18 - Son Güncelleme: 19.06.2022 07:18
Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Telif beklentimiz açıktır. Dijital telifte Avrupa Birliği (AB) normları istiyoruz. Google Türkiye ile beraber hareket edecek" dedi.

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Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

MECLİSE DAVET ETTİK
Soruları yanıtlayan Yayman, Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirtti.

Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

"Geçen aylarda Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, Tiktok dahil olmak üzere dijital mecraları TBMM'ye çağırdık. Google da geldi Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanında yer aldığını dile getirdi" bilgisini verdi.

Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

Yayman, AB ülkelerindeki yayıncıların isyanı sonrası hazırlanan Dijital Telif Yasası ile Google'ın masaya oturduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de benzer bir hamlesi sayesinde Google ile TBMM'de bir araya geleceklerini söyledi.

Dijital telif ödemelerinde yeni dönem! Google - Türkiye iş birliği geliyor

Beklentilerinin çok açık olduğunu belirten Yayman, "Telifle ilgili Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Avusturya'da Amerika'da nasıl bir uygulama varsa Türkiye'de de aynı kriterler olması gerekir. AB normlarının işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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