Google'a telif güncellemesi! Türkiye'de çalışmalar başladı: Para cezası ve yaptırımlar yolda

TELİF İÇİN ÜÇLÜ KOORDİNASYON

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile Google arasındaki telif anlaşması çerçevesinde görüşmeler yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun üçlü koordinasyonunda yürütülen görüşmeler çerçevesinde ortak bir düzenlemenin çıkarılması planlanıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen hafta Google temsilcisi ile yaptığı görüşmede, "Türkiye ile Avrupa'dakine benzer bir anlaşmanın yapılmasını istiyoruz" teklifini iletti. Google yetkililerinin de bu teklife sıcak yaklaştığı gündeme gelmişti. Hürriyet'in haberine göre, yapılacak çalışmaların ardından tarafların bir araya gelerek "telif hakkı" konusunda yapılacak düzenleme için yol haritasına şekil vermesi planlanıyor.

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