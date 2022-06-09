Google'a telif güncellemesi! Türkiye'de çalışmalar başladı: Para cezası ve yaptırımlar yolda

Google'ın Avrupa'da 300 medya kuruluşuna Telif hakkı ödemeyi kabul etmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, telif hakkı kapsamına Türkiye'nin de dahil edilmesi için çalışmalara başladı.
Bu kapsamda 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) dijitalleşen şartlara göre güncellenmesi planlanıyor. FSEK dışında yayıncıların haklarını koruyacak ve güvence altına alacak yeni bir kanuni düzenlemenin de yapılabileceğine dikkat çekiliyor.
PARA CEZALARI VE YAPTIRIMLAR GELECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, telif ödemeleriyle ilgili başta 2019 yılında yürürlüğe giren AB Direktifi, Avrupa ülkelerindeki örnekler ve 5846 sayılı Kanun'daki ilgili maddeleri incelenmeye başladı. Son yıllarda dijital mecralarda yaşanan büyümenin göz önüne alındığı çalışmalar kapsamında Google gibi dijital platformlarla medya içerikleri oluşturanlar arasında ilişkileri düzenleyen, yayıncıların haklarını koruyan, platformların yayıncılara telif ödemesi yapmasını öngören, dijital yeni kurallar getirilmesi öngörülüyor. Çalışmalar kapsamında ilgili kurallara uymayan platformlara şikayet olması halinde para cezaları ve yaptırımlar getirilmesi de planlanıyor.