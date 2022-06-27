Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.06.2022 16:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2022 16:57
    ABONE OL

    Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras'tan Türkiye sözleri: Yükselişten endişeliyiz!

    Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye hakkında yaptığı açıklamada yükselişe dikkat çekerek "Bu bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

    Çipras’tan Türkiye sözleri: Yükselişten endişeliyiz!

    Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "(Türkiye), Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor." dedi.

    Brüksel merkezli "Euractiv" haber sitesine mülakat veren Çipras, Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirdi.

    Çipras, söylem düzeyinde artan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, "Bizi endişelendiriyor çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü şu an yükselişte." yorumunu yaptı.

    YUNANİSTAN'A SERT SÖZLER
    Türkiye'nin "yatıştırıcı güç" imajına dikkati çeken Çipras, "(Türkiye) Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor." ifadelerini kullandı.

        "DİYALOG KANALLARI AÇIK OLMALI"
        Çipras, kendisinin 4,5 yıllık başbakanlığı süresince de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde zor zamanlar yaşandığına dikkati çekerek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan her zaman Erdoğan'dı. Son aylarda başka biri olmadı. Daha zor zamanlarda bile diyalog kanallarının açık kalması için sıkı çalıştık. Yunan tarafı olarak bunun için çalışıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Tansiyonu yükselten tarafın Türkiye olduğunu iddia eden Çipras, hükümetin diyalog kanallarının açık kalması için aktif bir yol izlememesini "ihmalkarlık" olarak nitelendirdi.

        Çipras, Miçotakis'in mart ayındaki İstanbul ziyaretinin ardından sakin bir yaz beklentisinin büyük bir gerginliğe dönüşmesinin açıklanamaz olduğunun altını çizerek, mevcut iletişimsizliğin tehlike doğurabileceğine işaret etti.

        "SAHADA KATKI KOLAY OLMAZ"
        Türk-Yunan ilişkilerinde dış güçlerin Yunanistan'a desteğine değinen Çipras, "Biz istikrarlı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) ve ABD güçlerinin diplomatik katkısını istedik. Sahada katkının kolay olacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

        Çipras, Fransa ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın, Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlal edilmesi durumunda Fransız Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesini öngörmediğini anımsattı.

        Yunanistan'ın caydırıcı bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini savunan Çipras, "Ancak bu, ülkeyi mali açıdan bir kez daha zora sokacak bir israf olmamalı." yorumunda bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        O madenin faaliyeti durduruldu
        Haberler Dünya Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras'tan Türkiye sözleri: Yükselişten endişeliyiz!
            SON DAKİKA