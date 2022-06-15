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    • Dünya
    • 15.06.2022 19:08
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    • 15.06.2022 19:17
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    Hahambaşı Haleva'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'e 'ortalığı karıştırma' mesajı: Telaşa kapılmadan gelip Türkiye'nin tadını çıkarın

    Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye'de bulunan veya seyahat edecek olan İsraillilere yönelik, 'ülkeyi terk edin, gitmeyin' şeklinde çağrı yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i tekzipler nitelikte açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de güvenlik sorunu var" algısı ile İsrail hükümetince yapılan bu açıklamalara karşı Haleva, İsrail vatandaşlarının Türkiye’yi ziyaret etmeye devam etmelerini söyledi. "Gerçek tehditlerden çok daha fazla koparılan gürültü olduğunu" vurgulayan Haleva, “İsraillilerin gelip, ziyaret etmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" dedi.

    Hahambaşı Haleva, İsrail hükümetini tekzipledi!

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye seyahat edecek olan İsraillilere, İran tehdidine karşı 'gitmeyin' çağrısında bulunmuş, mevcutta Türkiye'de bulunan İsraillilerden de ülkelerine dönmesini istemişti.



    HAHAMBAŞI İSRAİL HÜKÜMETİNİ TEKZİPLEDİ
    Lapid'in "Türkiye'yi terk edin" şeklindeki söylemlerine Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'dan tekzip geldi.

    Haleva, İsrail hükümetince "Türkiye'de güvenlik sorunu var" algısı ile yapılan bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek İsraillilerin Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini söyledi.

    "Gerçek tehditlerden çok daha fazla koparılan gürültü olduğunu" vurgulayan Haleva, "(Türk) Hükümeti adına sinagoglarımızı koruyan polis memurlarımız ve kimin cemaatin üyesi olup kimin olmadığını belirlemek için tesislerin güvenliğinin sağlamasına yardımcı olan topluluğumuzun genç üyeleri var." diye konuştu.



    "TÜRKİYE YAZIN ÇOK GÜZEL, LÜTFEN MİSAFİRİMİZ OLUN"
    Haleva, şöyle devam etti:

    "İsraillilerin (Türkiye'ye) gelip, ziyaret etmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Telaşa kapılmadan gelip tadını çıkarabilirler. Ayrıca, sokakta konuşurken genellikle yaptıkları kadar yüksek sesle konuşmamalıdırlar. Türkiye yazın çok güzel, lütfen misafirimiz olun."

    "İsraillilerin Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini" söyleyen Hahambaşı, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllardaki en iyi seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Son birkaç ayda İsrail ile Türkiye arasında iyi bir ilişki gerçekleşti. İki ülke arasındaki ilişkilerde her şey yolunda. (İsrailli) Başkan Isaac Herzog, sinagogumuz Neve Şalom'daydı. Birlikte fotoğraf çekildik ve birlikte dua ettik." dedi.

    İran kaynaklı güvenlik tehdidi iddiasına da değinen Hahambaşı, "Bir sorun oldu ve İsrail Devleti ayağa kalktı, haklı olarak. Aksi takdirde bir şey olursa sorumlu olurlar ve önceden uyaramazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

    Haleva, Türkiye'deki Yahudi kurumlarının güvenlik seviyesinde olağan dışı bir durum gözlemlenmediğini ve Yahudi kurumlarının güvenliği konusunda değişen bir şey olmadığını kaydetti.

    82 yaşındaki Haleva, 2002'den beri hahambaşılık görevinde bulunuyor.



        İSRAİL'DEN, İRAN KAYNAKLI TEHDİT GEREKÇESİYLE VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI
        İsrail hükümeti, İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimleri nedeniyle İsrail vatandaşlarına İstanbul'a ve Türkiye'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Türk hükümetine "İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ortaya koyduğu çabadan dolayı" teşekkür eden Lapid, "Umarız bu uyarı uzun süre geçerli olmaz. Bu dönem turizm sezonu. En kısa sürede güvenliğin sağlanması, İsraillilerin Türkiye'ye gelmesi ve burada keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için tüm çabalar ortaya konuyor." ifadelerine yer vermişti.



        "İSRAİL DE TEHLİKELİ BİR YER"
        Öte yandan İsrail'in uyarısına rağmen birçok İsraillinin Türkiye seyahatinden vazgeçmediği de belirtildi.

        İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, ülkedeki havalimanlarında İstanbul uçuşları için uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. İstanbul uçağına binmeden önce gazetecilere konuşan bir İsrailli, "İsrail de tehlikeli bir yer" dedi.


        MİT ENGEL OLDU
        İsrail basını, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planını deşifre edip engel olduğunu duyurdu.

        İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin 22 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Tahran'ın, İsraillilere yönelik "intikam saldırısı" tehdidinin arttığını öne sürmüştü.

        İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık vereceğini bildirmişti. Times of Israel'in aktardığına göre kaçırma girişimi, Hüdayi cinayetinden önce gerçekleşti.

        Üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırılan haberlerde, İranlı ajanların sayısı ve herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı belirtilmedi.

        Kaçırma girişimi önlendikten sonra İsrail'in, Türkiye'den planı yapan İranlılara karşı harekete geçmesinin istediği iddia edildi. İsrail merkezli haber sitesi Ynet'e konuşan İsrailli bir yetkili, İran'ın İsraillileri kaçırma veya silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin arttığını savundu.


        Sabah'ta yer alan habere göre, MİT, İran'ın İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast düzenleme planını da şubatta engellemişti. Geller'i izleyen suikast timinin 8 üyesi yakalanmıştı.
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        Haberler Dünya Hahambaşı Haleva'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'e 'ortalığı karıştırma' mesajı: Telaşa kapılmadan gelip Türkiye'nin tadını çıkarın
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