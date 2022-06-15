Hahambaşı Haleva'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'e 'ortalığı karıştırma' mesajı: Telaşa kapılmadan gelip Türkiye'nin tadını çıkarın





"TÜRKİYE YAZIN ÇOK GÜZEL, LÜTFEN MİSAFİRİMİZ OLUN"

Haleva, şöyle devam etti:

"İsraillilerin (Türkiye'ye) gelip, ziyaret etmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Telaşa kapılmadan gelip tadını çıkarabilirler. Ayrıca, sokakta konuşurken genellikle yaptıkları kadar yüksek sesle konuşmamalıdırlar. Türkiye yazın çok güzel, lütfen misafirimiz olun."

"İsraillilerin Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini" söyleyen Hahambaşı, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllardaki en iyi seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Son birkaç ayda İsrail ile Türkiye arasında iyi bir ilişki gerçekleşti. İki ülke arasındaki ilişkilerde her şey yolunda. (İsrailli) Başkan Isaac Herzog, sinagogumuz Neve Şalom'daydı. Birlikte fotoğraf çekildik ve birlikte dua ettik." dedi.

İran kaynaklı güvenlik tehdidi iddiasına da değinen Hahambaşı, "Bir sorun oldu ve İsrail Devleti ayağa kalktı, haklı olarak. Aksi takdirde bir şey olursa sorumlu olurlar ve önceden uyaramazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Haleva, Türkiye'deki Yahudi kurumlarının güvenlik seviyesinde olağan dışı bir durum gözlemlenmediğini ve Yahudi kurumlarının güvenliği konusunda değişen bir şey olmadığını kaydetti.

82 yaşındaki Haleva, 2002'den beri hahambaşılık görevinde bulunuyor.