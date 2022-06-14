MİT'in başarısı İsrail basınında! İran, İsrailli turistleri kaçıracaktı planı Milli İstihbarat Teşkilatı engelledi

İsrail basınının önceki gün geçtiği haberlerde, Mossad'ın verdiği ipucuyla geçen ay harekete geçen MİT'in saldırıyı durdurduğu yazıldı.
İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin 22 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Tahran'ın, İsraillilere yönelik "intikam saldırısı" tehdidinin arttığını öne sürmüştü.
İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık vereceğini bildirmişti. Times of Israel'in aktardığına göre kaçırma girişimi, Hüdayi cinayetinden önce gerçekleşti.