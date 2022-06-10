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    • Dünya
    • 10.06.2022 06:58
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    • 10.06.2022 06:58
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    Almanya’daki cani Türk düşmanı çıktı

    Son dakika haberi! Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün öğrenci grubunun arasına dalan Ermeni saldırganın Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı. Ermeni asıllı saldırgan bir kişiyi öldürmüş 15 kişiyi de yaralamıştı.

    Almanya’daki cani Türk düşmanı çıktı

    Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün öğrenci grubunun arasına dalan Ermeni saldırganın Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın aracından Türkiye aleyhtarı yazılar çıktı. Aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürerek 14 öğrenci ile iki öğretmeni ezen Ermeni'nin katıksız Türk düşmanı olduğu öğrenildi.

    'TERÖRİST' DİYEMEDİLER
    Berlin polisi, saldırgan Gor H.'nin (29) saldırıyı düzenlediği aracının içinde Türkiye'ye hakaret içeren belgeler olduğunu ve özellikle sözde soykırım ile ilgili bazı iddialara dayanan Türkiye'ye dönük suçlamalar yapıldığını bildirdi. Olayın büyük ihtimalle siyasi motifler nedeniyle gerçekleştirdiğinden hareket ediliyor. Ancak Türkiye düşmanı Ermeni katilin neden öğrenci grubunun arasına daldığı da merak konusu oldu.

    Saldırganın ablası hemen "Biraz psikolojisi bozuktu" derken, basın da aslında ne kadar iyi bir komşu olduğunu yazmayı yeğledi. Katilin Ermeni çıkması üzerine basında hiçbir şekilde "terör zanlısı"ndan söz edilmediği gibi, hemen "psikolojik hasta" ilan edilme yarışına girildi.

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    Haberler Dünya Almanya’daki cani Türk düşmanı çıktı
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