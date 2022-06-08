SON DAKİKA: Almanya'da terör korkusu! Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı
Son dakika haberleri... Almanya'nın başkenti Berlin'de terör paniği yaşanıyor. Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
08.06.2022 13:03 - Son Güncelleme: 08.06.2022 13:03
Olay, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği ana alışveriş bölgesi Breitscheidplatz yakınlarındaki Rankestrasse'de gerçekleşti.