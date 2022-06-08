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Haberler Dünya SON DAKİKA: Almanya'da terör korkusu! Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

SON DAKİKA: Almanya'da terör korkusu! Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

Son dakika haberleri... Almanya'nın başkenti Berlin'de terör paniği yaşanıyor. Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AJANSLAR
08.06.2022 13:03 - Son Güncelleme: 08.06.2022 13:03
SON DAKİKA: Almanya’da terör korkusu! Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'in batısındaki bir caddede bir otomobil kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Almanya’da terör korkusu! Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

Olay, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği ana alışveriş bölgesi Breitscheidplatz yakınlarındaki Rankestrasse'de gerçekleşti.

SON DAKİKA: Almanya’da terör korkusu! Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

Sürücü hakkında daha fazla detay açıklanmazken, olay yerine ait olduğu söylenen bir görüntüde, yıkılan sandalye ve masa yığınlarını görüldü.

SON DAKİKA: Almanya’da terör korkusu! Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

OLAYIN NEDEN KAYNAKLANDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR
Alman polisi, zanlının erkek olduğunu ve şu anda gözaltında olduğunu doğruladı.

SON DAKİKA: Almanya’da terör korkusu! Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1 ölü 30 yaralı

Olayın kasıtlı bir saldırı ya da trafik kazası olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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