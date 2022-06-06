İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önerisi, İsveç'in TV4 kanalında tartışıldı.
Siyasi parti liderlerinin katıldığı tartışma programında Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Magdalena Andersson'a terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile ilişkilerini kesmeleri için öneri sundu.
Kakabaveh'in İsveç'in tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirten Busch, şunları söyledi:
"Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gensoruya destek vermeyeceğiz. Kakabaveh ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükümet kurtulacak."
Başbakan Andersson da teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, ciddiye aldıklarını ve düşüneceklerini kaydetti.
KAKABAVEH, GENSORU OYLAMASINDA JOHANSSON ALEYHİNDE OY KULLANACAK
Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye 2 Haziran'da verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istemişti.
Hükümetten istediği tavizleri alamayan Kakabaveh, DN gazetesine yaptığı yeni açıklamada da hükümetin kendisine verdiği sözü tutmadığını ve salı günü yapılacak gensoru oylamasında Johansson aleyhinde oy kullanmaya hazırlandığını aktardı.
Aftonbladet gazetesine göre, Kabahaveh, bugün son kez Sosyal Demokrat Parti ile bir araya gelip, görüşmeler yapacak.