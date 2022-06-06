İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı

Kakabaveh'in İsveç'in tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirten Busch, şunları söyledi:

"Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gensoruya destek vermeyeceğiz. Kakabaveh ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükümet kurtulacak."