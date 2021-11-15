İşte PKK/YPG’nin Lafarge yardımıyla inşa ettiği terör tünelleri

Bu tünel gibi daha onlarcasının temelini Fransız şirketi attı.

"FRANSIZLARA BÖLGEDE ETKİ ALANI AÇACAK HER TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLENİYOR"

Terör örgütüne ait sözde karargahların inşasında da yine Lafarge'ın büyük katkısı oldu.