İşte PKK/YPG’nin Lafarge yardımıyla inşa ettiği terör tünelleri

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından imha edilen yüzlerce kilometre uzunluğundaki tüneller, terör örgütünün Lafarge'dan aldığı yardımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
TRT Haber''in haberine göre, Suriye'de Türkiye sınırı ile M4 otoyolu arasındaki alanda faaliyet gösteren bir çimento devi; Lafarge, 2011'de başlayan iç savaşla birlikte Suriye'deki faaliyetlerini durdurmadı.
Barış Pınarı Harekatı'na kadar YPG ile doğrudan tahkimat amaçlı iş birliği yapan şirket, terör örgütünün askeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışan bir sivil ortağa dönüştü.