Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında soruşturma açılmasını onayladı! "İnsanlığa karşı suça ortak oldular..."

Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.
LAFARGE'IN DEAŞ'I FRANSA İSTİHBARATININ BİLGİSİYLE FİNANSE ETTİĞİNİ KANITLAYAN BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Eylül 2021'de çimento devi Fransız Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ortaya çıkmıştı.
Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.
Lafarge'ın ilişki ağını, Suriye'deki terör örgüleriyle iş birliğini ve faaliyetlerini yürütebilmek için yaptığı görüşmelerini bölgeden haber almak için kullanan Fransız istihbarat ajanslarının, şirketi yaptıklarının suç olduğu konusunda uyarmadığı da belgelerde yer aldı.
ŞİRKET, FRANSIZ İSTİHBARATININ DESTEĞİNİ İSTEDİ
Fransız devletine ait belgelerde Lafarge şirketi ile Fransız istihbarat servisi arasındaki ilişkinin 22 Ocak 2014'te şirketin güvenlik müdürü Jean Claude Veillard'ın İçişleri Bakanlığı istihbaratına ait bir adrese gönderdiği e-postayla başladığı anlaşılıyor.
Şirket yetkilisi Veillard, mailinde Lafarge'ın Suriye'de halen aktif olduğunu ve çalışmalarının devam edebilmesi için "yerel aktörlerle" ilişki kurması gerektiğini belirtti. Güvenlik müdürü, istihbarat servisine, basında kendileri hakkında bazı olumsuz yayınlar yapıldığını belirterek, yöneticilerinin ve genel merkezin ne kadar risk altında olduğunu sordu.
Lafarge'a yanıt veren istihbarat servisi görevlisi bu durumu görüşecekleri bir tarihi kendisine bildirdi.
FRANSIZ İSTİHBARATININ LAFARGE'DAN FAYDALANDIĞI İTİRAFI BELGELERE YANSIDI
Lafarge-terör örgütü ilişkilerinin skandal olarak Fransa gündemine gelmesi ve konunun mahkemeye yansımasının ardından 18 Kasım 2018'de AM 02 kod isimli istihbarat mensubu, mahkemede ifade verdi.