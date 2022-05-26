ABD'yi kana bulayan saldırıda korkunç iddia! Yakınları konuştu: Fortnite ve Call of Duty...

New York Post'ta yer alan habere göre, Ramos'un saldırısı yaklaşık 40 dakika sürdü. Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdehale etmek için beklediklerini iddia etti.

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdehale etmediklerini öne sürdü.

10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi: "Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar."