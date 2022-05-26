ABD'yi kana bulayan saldırıda korkunç iddia! Yakınları konuştu: Fortnite ve Call of Duty...

ABD, dünden beri Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor...
Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.
ABD'deki silah yasası bu saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia geldi.
New York Post'ta yer alan habere göre, Ramos'un saldırısı yaklaşık 40 dakika sürdü. Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdehale etmek için beklediklerini iddia etti.
Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdehale etmediklerini öne sürdü.
10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi: "Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar."
"ÇEVREDEKİLER POLİSLERE YALVARDI"
İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söyledi.
Yapılan resmi açıklamaya göre, ihbardan sonra olay yerine 80 güvenlik gücü sevk edildi. Yetkililer içeri giren 4 polisin saldırganı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.