Son dakika: ABD Texas'ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi
ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 14'ü öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırgan ölü ele geçirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
25.05.2022 00:08 - Son Güncelleme: 25.05.2022 00:09
Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.
Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 14 çocuk 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.