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Son dakika: ABD Texas'ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 14'ü öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırgan ölü ele geçirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

25.05.2022 00:08 - Son Güncelleme: 25.05.2022 00:09
Son dakika: ABD Texas’ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

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Son dakika: ABD Texas’ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 14 çocuk 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Son dakika: ABD Texas’ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Texas Valisi şüphelinin ölü oalrak ele geçirildiğini söyledi.

Son dakika: ABD Texas’ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.

Son dakika: ABD Texas’ta bulunan bir ilkokula kanlı saldırı! 14 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

İşte olay yerinden görüntüler;

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