İsrail ordusu bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.

Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in (17), Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Televizyon daha önceki haberinde de Cenin'deki Hayfa Caddesi bölgesinde İsrail güçleriyle silahlı çatışmaların meydana geldiğini bildirmişti.

İsrail ordusundan Cenin kentine baskın düzenlediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail ordusu bu yılın başından bu yana Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 55 Filistinliyi öldürdü.