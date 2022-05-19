İsrail basınından bomba Ebu Akile iddiası: İsrail ordusu ceza soruşturması açmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aynı zamanda ABD vatandaşı olan Ebu Akile'nin ailesine "olaya ilişkin detaylı soruşturma" sözü verdiği hatırlatıldı.

Haaretz'in haberine göre, İsrailli sivil toplum örgütü "Yesh Din", konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, yargı mekanizması, artık soruşturma görüntüsü verme derdine bile girmiyor. Şikayetlerin yüzde 80'i herhangi bir ceza soruşturmasına tabi tutulmuyor. Siyaset ve imaj, gerçek ve adaletten daha değerli gibi görünüyor. Bu kadar ciddi bir dosyada bile ordunun kendisini soruşturması adil ve etkili bir soruşturmaya yetersiz ya da isteksiz olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.