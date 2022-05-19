Alman NATO pazarlığına hazırlanıyor! Almanya’da terör örgütü DHKP-C'nin "ülke sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Açıklamada Özgül E'nin Haziran 2014'te Almanya'da örgüt yandaşlarının katıldığı ve gelirlinin örgüt için toplandığı bir konser düzenlediği kaydedildi.

Özgül E'nin Aralık 2015-Şubat 2016 arasında İstanbul'da örgüt için çeşitli görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, şahsın görevleri arasında örgüt üyelerine eğitim verilmesi, propaganda faaliyetlerinin düzenlemesi, köşe yazılarının ve gerilla savaşı eğitim programının hazırlanmasının da bulunduğu aktarıldı.

"Özgül E. en geç Ocak 2017'den sonra Federal Almanya'da örgütün Almanya sorumlusu olarak tayin edildi" ifadesi kullanılan açıklamada, bu kapsamda örgüt için para toplamak, etkinlikleri koordine etmek, sahta kimlik temin etmeye yardımcı olmak ve kaçakçılık suçlarına karıştığı belirtildi.