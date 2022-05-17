Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsveç ve Finlandiya’nın "hızla NATO'ya üye olacağından" ümitli! Flaş Türkiye açıklaması

Scholz, bu ittifakın kimseye karşı olmadığını ve müttefiklerin korumasını ve güvenliğini garanti ettiğini anlattı.

Alman Şansölyesi, ülkesinin iki ülkenin başvurusunu hızla onaylayacağının altını çizerek diğer ülkelere de bunu yapması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51. maddesinde ülkelerin karşılıklı koruma yükümlüğüne sahip olduğuna işaret eden Scholz, "Finlandiya ve İsveç'e yapacağımız üst düzey siyasi ziyaretlerle bunu düzenli olarak vurgulayacağız ve özellikle Baltık Denizi bölgesinde ve ortak tatbikatlarla askeri iş birliğimizi yoğunlaştıracağız." dedi.