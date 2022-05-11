Komplo teorisyenlerine yeni senaryo yazdıracak gelişme: Bill Gates koronavirüse yakalandı

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.

"GATES VAKFI, İKİ YILIN ARDINDAN İLK KEZ BUGÜN BİR ARAYA GELECEK"

Gates, "Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek. Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

GATES VAKFI'NIN SALGIN ÇALIŞMASI SONRASI KORONAVİRÜSN PATLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile iş birliği yaparak bir salgınla nasıl mücadele edilebileceğine dair çalışmalar yürüttü.

2 AY SONRA SALGIN BAŞLADI

Ancak söz konusu çalışmadan yalnızca 2 ay sonra koronavirüs salgınının ortaya çıkması, Bill Gates'i hedef haline getirdi. Bazı insanlar, yukarıda bahsettiğimiz 3 farklı kuruluşun da koronavirüsü başından beri planladığını söylüyor.