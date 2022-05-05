Rusya ile İsrail arasında günlerdir süren Hitler geriliminde son gelişme! Putin, Lavrov adına özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten özür diledi.
BENNETT VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Bennett'in Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi. Putin'in de "Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği" aktarıldı.