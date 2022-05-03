Rusya'dan İsrailli Bakan Lapid’e çok sert tepki: "Tarih Yahudiler ile Naziler arasındaki iş birliğinin örneklerini biliyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in tarih karşıtı bir açıklama yaptığı belirtildi. Lapid'in "Yahudilerin Holokost sırasında kendilerini yok etmediğini, Yahudileri antisemitizmle suçlamanın Yahudilere karşı ırkçılık olduğuna" yönelik sözleri hatırlatıldı.
Batı'nın Ukrayna'da hala neo-Nazi olup olmadığını tartıştığı kaydedilen açıklamada, buna delil olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yahudi kökenli olmasının gösterildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, "Tarih, ne yazık ki, Yahudiler ile Naziler arasındaki trajik iş birliğinin örneklerini biliyor. Almanlar, Polonya'da ve Doğu Avrupa'da Yahudi sanayicileri, gettoların ve Yahudi konseylerinin başı olarak atadı. Bunlardan bazıları kesinlikle korkunç işlerle hatırlanıyor. Varşova'daki Jakub Lejkin, Yahudileri gözetledi ve Alman işgal yönetimine bilgi verdi, bu da yurttaşlarını acı bir ölüme mahkum etti. Chaim Rumkowski, gettodaki yetişkinlerin hayatlarına karşılık Lodz Yahudilerine çocuklarını Nazilere verme teklifinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Zelenskiy'in Yahudi kökenli olmasının arkasına bilinçli bir şekilde saklanarak ülkedeki neo-Nazilerin varlığını sakladığı öne sürülen açıklamada, "Devlet Başkanı'nın Yahudi kökenli olması, ülkedeki yaygın neo-Nazizm'den korunma garantisi değildir." ifadelerine yer verildi.
İSRAİL HÜKÜMETİ NİEMÖLLER'İN SENARYOSUNU GÖRMÜYOR
Lapid ve kabinesinin Holokost'u durduran ve Yahudileri kurtaran Kızıl Ordu askerlerinin anıtlarının yıkılmasını ve yapılan saygısızlığı görmediği vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetinin, Zelenskiy'in Alman papaz Martin Niemöller tarafından açıklanan senaryoyu "tamamladığını" görmediği kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna'da 2014'te Niemöller'in dediği gibi "önce komünistler, sonra sosyalistler için geldiklerini" sonra Ukrayna'da Rusların varlığının yok edilmesine tüm medeni dünyanın sessiz kaldığına işaret edildi.