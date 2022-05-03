Rusya'dan İsrailli Bakan Lapid’e çok sert tepki: "Tarih Yahudiler ile Naziler arasındaki iş birliğinin örneklerini biliyor"





Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi antisemitizm ve Nazizm durmuyor, tam aksine gelişiyor. Yetkililer ve kolluk kuvvetleri 'Bandera' yürüyüşlerindeki Yahudi düşmanı çığlıkları konusunda sakin, çünkü mevcut Kiev rejiminin yanılmazlığına güveniyor. Böyle bir 'devlet inşası, özellikle Holokost sırasında 1,5 milyon Yahudi'yi kaybeden ve başkent topraklarındaki Babi Yar'da ölenlerin anısına bir anıt bulunan bir ülke için ahlak dışıdır."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." ifadelerini kullanmıştı.