Rusya ve İsrail arasında 'Hitler' gerilimi! Lavrov kınandı, Büyükelçi bakanlığa çağrıldı





"UKRAYNALILAR NAZİ DEĞİL"

Büyükbabası Holokost'ta kurbanlarından olan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yahudileri Yahudi aleyhtarı olmakla suçlamanın "ırkçılığın en temel seviyesi" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un Nazi yanlısı unsurların Ukrayna hükümeti ve ordusu üzerinde hakimiyet kurduğuna yönelik iddiasını reddetti. Lapid, "Ukraynalılar Nazi değil. Yalnızca Naziler Naziydi ve Yahudi halkının sistematik olarak yok edilmesiyle ilgilenen tek kişi onlar" dedi.

İsrail'in Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudiyi anma töreni olan Yad Vashem'in Başkanı Dani Dayan, Lavrov'un sözlerinin "gerçek Nazizmin kurbanlarına bir hakaret ve ağır bir darbe" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un "aslında hiçbir temeli olmayan bir Yahudi aleyhtarı komplo teorisi" yaydığını aktardı.