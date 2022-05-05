İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, kapsamlı bir analiz hazırlayarak muhalefetin gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında kimi çıkaracağına dair öngörülerde bulundu.
"Erdoğan'ı yenmek: Türkiye'de muhalefet bir şampiyon arıyor" başlığının kullanıldığı makalede, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayını açıklamakta gecikmesinin elindeki en iyi fırsatı yitirmesine sebep olabileceği belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri partiyi yönettiğine ve Erdoğan'a karşı arka arkaya mağlubiyetler aldığına dikkat çekilirken, 2019'daki yerel seçimlerde zafer elde etmesi ve 20 yıl boyunca hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneten Erdoğan'a karşı bir ittifak oluşturmasının en büyük başarı olduğu da aktarıldı.
UKRAYNA SAVAŞI
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş ile birlikte Türkiye'nin bir arabulucu olarak NATO ülkeleri gözünde önemini artırdığına ve Erdoğan'ın bu fırsatı kullandığına da değinildi.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYA CAN ATIYOR"
Öte yandan muhalefetten bir yetkili ise, "Eğer bana geçen yıl sorsaydınız, bu seçimde zafer çantada, Erdoğan kaybedecek derdim fakat şimdi bu konudan daha az eminim" dedi.
KAZANMA İHTİMALİ EN DÜŞÜK ADAY KILIÇDAROĞLU
Muhalefet kanadında en büyük endişenin Kılıçdaroğlu'nun kendisini Erdoğan karşısında aday göstermesi ve Erdoğan'ın onu "canlı canlı yemesi" olduğu aktarılırken 5 ittifak partisinden üst düzey bir yetkili, "Kılıçdaroğlu, aday olmaya can atıyor. En iyi cumhurbaşkanı olacağına kuşkum yok fakat o kazanma ihtimali en düşük olanı" dedi.