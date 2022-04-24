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    • Dünya
    • 24.04.2022 22:04
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    • 24.04.2022 22:04
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    Sudan'da katliam gibi olay! İki grup arasındaki çatışmada 160 kişi öldü

    Sudan'da bugün meydana gelen bir çatışma adeta katliam gibi bir sonla sonuçlandı. Sudan’da bulunan Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal korkunç olayın bilançosunu da açıkladı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 160 kişinin öldüğü aktarıldı.

    İki grup arasındaki çatışmada 160 kişi öldü

    Sudan'da bulunan Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal, Darfur'da Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar en az 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını aktardı.
    Sudan'ın Darfur bölgesinde Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında çatışma çıktı. Bağımsız bir yardım grubu olan Darfur'daki Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal yaptığı açıklamada, Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasındaki şiddet olaylarının geçtiğimiz cuma günü patlak verdiğini ve şu ana kadar en az 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını aktardı.
    Regal, Batı Darfur'un Krink bölgesinde çatışmaların hala devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.
    İki grup arasındaki şiddet olaylarının, geçtiğimiz perşembe günü Massalitlerin, Arap kabilesine mensup 2 kişiyi öldürmesine karşılık Arap aşiretlerinin Massalitlerin yaşadığı köylere silahlı saldırı düzenlemesi ile patlak verdiği ifade edildi.

    Massalit azınlığından bir aşiret lideri ise, Batı Darfur'un başkenti Geneina'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Krink bölgesindeki köylerinde çok sayıda ceset gördüğünü belirtti.

    Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri, şiddet olaylarında yaralananların hastanelere güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

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