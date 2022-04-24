Rus askerleri, Avrupa’nın en büyük çelik fabrikasının etrafını kuşattı

Rus lider Putin'e yakın olan ve Gazprom'u yöneten 4 önemli isim, iddiaya göre canlarına kıydı. Tabi buna kimse inanmadı. İntiharların tümü Telegram mesajlaşma kanalında eski bir FSB albayı da dahil olmak üzere Rus kaynakları tarafından "şüpheli" olarak açıklandı. Oligarkların Putin'e yakın oldukları için ortadan kaldırıldıkları iddiası ortaya atıldı. Cansız bedelerinin yanında, Rus bayrağı rengi olan kırmızı, beyaz ve lacivert ip kullandıkları ortaya çıktı.

Alexander Tyulakov'un cesedi sevgilisi tarafından bulundu.

Leonid Shulman, 29 Ocak 2022'de malikanesinde ölü bulundu.

Sergei Protosenya, karısı Natalya ve kızı Maria İspanya'da ölü bulundu.

Gazprombank başkan yardımcısı Vladislav Avayev'in, Moskova'da intihar ettiği bildirildi.

SAKLANMIYORUS

Rus jimnastikçi Alina Kabaeva'nın (38), Vladimir Putin'den olduğu iddia edilen çocuklarıyla birlikte Sibirya'da bir sığınakta saklandığı ileri sürüldü. Genç kadın, önceki gün Moskova'da bir ritmik jimnastik provasında halkın önüne çıkarak poz verdi. Parmağında ise bir yüzük dikkat çekti.

PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Zelensky, "Türkiye'deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı" dedi.

PSİKOLOJİK SAVAŞ

Rusya Mariupol'ü ele geçirdi. Ukrayna Azov taburu ile yabancı savaşçılar, Azovstal Metalürji Fabrikası'na girdi. Putin'in emriyle Avrupa'nın en büyük çelik fabrikasına zarar verilmedi. Ukrayna güçlerinin teslim olmaları istendi. Fabrikanın etrafını kuşatan askerler bekleyişe geçti.