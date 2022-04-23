RAMAZAN İMSAKİYE
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Putin'in sevgilisi Moskova'da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel hayatının gizliliğiyle tanınıyor. Savaş nedeniyle 2 aydır tüm dünyanın yakından izlediği Rus liderin aşk hayatı da zaman zaman manşetlere taşınıyor. Yıllardır Putin'in gizli aşkı olduğu konuşulan Alina Kabayeva sürpriz bir şekilde Moskova'da ortaya çıkınca söylentiler de yeniden gündeme geldi...

23.04.2022 09:48 - Son Güncelleme: 23.04.2022 10:06
Putin’in sevgilisi Moskova’da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu

Rusya lideri Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabayeva Moskova'da boy gösterdi.

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Putin’in sevgilisi Moskova’da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ödüllü Kabayeva, başkentteki VTB Arena'da bugün yapılması planlanan yıllık 'Alina Festivali'nin provalarında görüntülendi. Yüzüne dolgu ve botoks yaptıran Kabayeva, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Putin’in sevgilisi Moskova’da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu

Cosmopolitan dergisinin Rusya edisyonu, fotoğraflarla ilgili olarak "Kabayeva'nın yüzünde bir şeyler gerçekten değişmiş. Efsane sporcu önceden resmen daha güzeldi" diye yazdı.

Putin’in sevgilisi Moskova’da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu

Kabayeva'nın Putin'in 4 çocuğunun annesi olduğu ileri sürülürken, ikilinin birlikte olduğu hiçbir zaman resmi olarak onaylanmadı. Son dönemde Kabayeva'nın İsviçre'de bir köşkte ya da Sibirya'da bir nükleer sığınakta saklandığına dair söylentiler çıkmıştı.

Putin’in sevgilisi Moskova’da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu

Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığına dair hiçbir kanıt olmasa da İsviçre hükümetine kadının sınır dışı edilmesi için dilekçe yağıyor.

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