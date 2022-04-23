Putin'in sevgilisi Moskova'da ortaya çıktı! O söylentiler doğru mu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel hayatının gizliliğiyle tanınıyor. Savaş nedeniyle 2 aydır tüm dünyanın yakından izlediği Rus liderin aşk hayatı da zaman zaman manşetlere taşınıyor. Yıllardır Putin'in gizli aşkı olduğu konuşulan Alina Kabayeva sürpriz bir şekilde Moskova'da ortaya çıkınca söylentiler de yeniden gündeme geldi...
23.04.2022 09:48 - Son Güncelleme: 23.04.2022 10:06
Rusya lideri Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabayeva Moskova'da boy gösterdi.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen ödüllü Kabayeva, başkentteki VTB Arena'da bugün yapılması planlanan yıllık 'Alina Festivali'nin provalarında görüntülendi. Yüzüne dolgu ve botoks yaptıran Kabayeva, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.
Cosmopolitan dergisinin Rusya edisyonu, fotoğraflarla ilgili olarak "Kabayeva'nın yüzünde bir şeyler gerçekten değişmiş. Efsane sporcu önceden resmen daha güzeldi" diye yazdı.