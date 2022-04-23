Durgunluk ve enflasyon çıkmazındaki Avrupa'da 2008 krizi yeniden hortlamış durumda





YEDİ ÜLKE ÜÇ HANEDE

Yunanistan'ı, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa takip ediyor. Yüzde 150.8 ile İtalya, yüzde 127.4 ile Portekiz, yüzde 118.4 ile İspanya, yüzde 112.9 ile Fransa, yüzde 108.2 ile Belçika ve yüzde 103.6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üç haneli rakamlardaki ülkeler. Kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18.1 ile Estonya, yüzde 24.4 ile Lüksemburg ve yüzde 25.1 ile Bulgaristan olarak belirlendi. AB'de 2020 yılında yüzde 6.8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2021'de yüzde 4.7'ye geriledi. Euro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı ise aynı dönemde yüzde 7.1'den yüzde 5.1'e düştü.