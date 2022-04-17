Savaş Avrupa'yı kıtlığa sürükledi! Almanya ve Danimarka'dan sonra Fransa'da ayçiçek yağı krizi baş gösterdi





ENFLASYON DURMUYOR LİTRESİ 4.20 EURO

Avrupa'da stok azaldı. Marketler zam üstüne zam yaptı. Bir litre ayçiçek yağı 2.90'dan 4.20 euro'ya çıktı. Almanlar pirinçten una kadar çok sayıda gıdanın satışını kısıtladı.