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    Savaş Avrupa'yı kıtlığa sürükledi! Almanya ve Danimarka'dan sonra Fransa'da ayçiçek yağı krizi baş gösterdi

    Savaş, Ukrayna'dan Avrupa'ya sevkiyatı engelledi. Almanya ve Danimarka'dan sonra Fransa'da ayçiçek yağı kıtlığı baş gösterdi.. Ürün kalmadı, market rafları boşaldı.

    Yapma ’yağ’

    Avrupa'da temel gıda maddeleri yok sattı. Fransa'da da ayçiçek yağı krizi patladı. Ürün kalmadı, market rafları boşaldı.



    Birçok market ise fiyatları ikiye katladı. Satışlar kişi başına 3 litreyle sınırlandırıldı. Halk soya ve kolza yağı kullanmaya başladı.



    ENFLASYON DURMUYOR LİTRESİ 4.20 EURO
    Avrupa'da stok azaldı. Marketler zam üstüne zam yaptı. Bir litre ayçiçek yağı 2.90'dan 4.20 euro'ya çıktı. Almanlar pirinçten una kadar çok sayıda gıdanın satışını kısıtladı.
        Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak uyarısı
        Haberler Dünya Savaş Avrupa'yı kıtlığa sürükledi! Almanya ve Danimarka'dan sonra Fransa'da ayçiçek yağı krizi baş gösterdi
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