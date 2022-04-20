Savaş Almanya’yı da vurdu! Enerji fiyatlarında rekor artış

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise martta yıllık bazda yüzde 14 yükseldi. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ekonomistler ayrıca çift haneli enflasyon oranların yakın gelecekte mümkün olduğunu belirtiyor.