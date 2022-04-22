İngilizler, Türkiye ile Afrika ilişkisine dikkat çekti! "Türkiye büyük hamle yapıyor"

İngiltere'nin haftalık ekonomi ve uluslararası ilişkiler dergisi The Economist, Türkiye ile Afrika ilişkilerini inceledi. Uzun yıllardır Türkiye tarafından yatırım yapılan Afrika kıtasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü politikayı değerlendiren The Economist, bu politikayı diplomatik ve kurumsal bir hamle olarak yorumladı.
TÜRKİYE FARKI...
Dergide yer alan, "Türkiye, Afrika'ya büyük bir diplomatik ve kurumsal hamle yapıyor" başlıklı analizde Türkiye'nin uzun bir oyuna hazır olduğu aktarıldı.
Piotr Zalewski'nin kaleme aldığı yazıdan öne çıkanlar şu şekilde:
"Somali'nin başkenti Mogadişu'daki hastaneye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi. 47 yoğun bakım yatağı var, ülkedeki diğer hastanelerden daha fazla, ancak koronavirüs hastalarını tedavi etmiyor.