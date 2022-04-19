Rusya - Ukrayna savaşına NATO dahil olacak mı? Almanya Başbakanı Olaf Scholz 'Rusya için felaket olacak' dedi ve ekledi...

UKRAYNA SİLAH SEÇİMİ YAPTI

Bundan dolayı Ukrayna'nın şirketlerden silah alma imkanı sağlayacaklarını ifade eden Scholz, "Alman silah sanayisinden hangi malzemeyi tedarik edebileceğini söylemesini rica ettik. Ukrayna şimdi bu listeden seçim yaptı. Biz de bunları satın alması için gerekli parayı sağlayacağız." dedi.

Başbakan Scholz, bunların arasında, daha önce olduğu gibi, tanksavar, hava savunma araçları, mühimmat ve ayrıca "bir topçu savaşında kullanılabilecek şeylerin" bulunduğunu kaydetti.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu yineleyerek, Putin'e savaşı durdurma ve askerlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulundu.