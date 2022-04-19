Rusya - Ukrayna savaşına NATO dahil olacak mı? Almanya Başbakanı Olaf Scholz 'Rusya için felaket olacak' dedi ve ekledi...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin yanı sıra Polonya ve Romanya devlet ve hükümet başkanları ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcilerinin çevrimiçi toplantısının ardından başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda beklenen saldırıya başladığını ve savaşın bu gece yeni bir döneme girdiğini belirtti.
ÜLKEYİ TERK EDENLERİN SAYISI 3 MİLYON
Scholz, savaşta on binlerce kişinin öldüğüne, sivil halkın acısının arttığına ve 3 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğine işaret etti.
"Rusya Devlet Başkanı'na ve bu anlamsız savaşa büyük öfke duyuyoruz." diyen Scholz, savaş suçları işlendiğine ilişkin sürekli yeni haberler aldığını aktardı.