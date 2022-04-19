Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Rusya 9 Mayıs için harekete geçti! Savaşta yeni aşama
Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşında, müzakerelerin ardından bir süredir devam eden 'düşük tempolu savaş' ve iyimser tutum yerini tekrardan yoğun sıcak bölgesel kuşatma ve saldırılara bıraktı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığı ifade edildi. Vladimir Putin'in Rusya'nın Zafer Günü olan '9 Mayıs'a kadar yapılan harekatlardan bir sonuç alınması ve dünyaya mesaj vermek istediği belirtiliyor. Rusya Dışişleri Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada, "Operasyonun yeni bir aşaması başlıyor" dedi.
Rusya Ukrayna savaşına ilişkin dün geceden itibaren gelen son dakika haberleri dünyanın gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Rusya'nın, 9 Mayıs tarihinde dünyaya 'zafer' açıklaması yapmak için, saldırılarının yönünü değiştirdiği ve yeni harekata başladığı ifade ediliyor.
ABD/NATO kanadı da Rusya'nın Ukrayna ile müzarekelerin ardından belirli bölgelerde kısmi geri çekilmelerinin amacının savaş için yeni bir hazırlık olduğunu söylemişti.
Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.