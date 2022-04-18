Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy duyurdu: "Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.
Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna'ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK"
Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.
Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.
"SAVAŞ SONRASI EKONOMİNİN KALKINDIRILMASINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR PLAN GELİŞTİRİYORUZ"
Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.