Putin'in 'Moskva'sı Karadeniz'de batmıştı! Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Nükleer savaş başlığı taşıyor muydu?

Gazete söz konusu haberde Lviv merkezli bir askeri düşünce kuruluşunun direktörü olan Mykhailo Samus'un gemide Amerikan uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan P-1000 süpersonik seyir füzelerinin bulunduğunu belirttiğini ve söz konusu füzelerin savaş başlıklarına da ev sahipliği yapabileceği iddia ettiği bilgisine yer verdi.