Putin'in 'Moskva'sı Karadeniz'de batmıştı! Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Nükleer savaş başlığı taşıyor muydu?

İngiliz Daily Mail gazetesi batan savaş gemisinin nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceğini yazdı. Haberde uzmanların bu konuda uyarıda bulunduğu ve acil soruşturma yapılması çağrısı yaptığının altı çizildi.
Gazete söz konusu haberde Lviv merkezli bir askeri düşünce kuruluşunun direktörü olan Mykhailo Samus'un gemide Amerikan uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan P-1000 süpersonik seyir füzelerinin bulunduğunu belirttiğini ve söz konusu füzelerin savaş başlıklarına da ev sahipliği yapabileceği iddia ettiği bilgisine yer verdi.