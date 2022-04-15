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    • Dünya
    • 15.04.2022 14:15
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    • 15.04.2022 14:15
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    Putin'in 'Moskva'sı Karadeniz'de batmıştı! Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Nükleer savaş başlığı taşıyor muydu?

    Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurmasının yankıları sürüyor. Rusya geminin battığını kabul ederken İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Moskva'nın sır kargosunu sayfasına taşıyan ülke basını 'kırık ok alarmı' iddiasında bulundu. Ukrayna'nın 13 Nisan'da vurduğunu açıkladığı 'Moskova kruvazörüne ilişkin bir açıklama da Rusya'dan gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova kruvazörünün battığını duyurdu.

    Karadeniz’de ’kırık ok’ alarmı!

    Dün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vuran ve batıran Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişi sürerken İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

    İngiliz Daily Mail gazetesi batan savaş gemisinin nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceğini yazdı. Haberde uzmanların bu konuda uyarıda bulunduğu ve acil soruşturma yapılması çağrısı yaptığının altı çizildi.

    Gazete söz konusu haberde Lviv merkezli bir askeri düşünce kuruluşunun direktörü olan Mykhailo Samus'un gemide Amerikan uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan P-1000 süpersonik seyir füzelerinin bulunduğunu belirttiğini ve söz konusu füzelerin savaş başlıklarına da ev sahipliği yapabileceği iddia ettiği bilgisine yer verdi.

        Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı.

        Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

        Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

        Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.
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