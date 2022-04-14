Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Moskova kruvazörü battı

1979'DA DENİZE İNDİRİLDİ

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi.

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirdi.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü Rus kruvazör gemisi Moskova ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklama yaptı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Burada ne olduğundan tam olarak emin değiliz" dedi.

Moskova'nın hala denizde olduğunu aktaran Kriby, geminin seyir halinde olduğunu belirterek, "Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol'a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak buna (patlamaya) tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Kirby, söz konusu kruvazörün Odesa'nın yaklaşık 96 kilometre güneyinde birkaç Rus savaş gemisiyle birlikte olduğunu ifade ederek, "Patlama o kadar büyüktü ki, etrafındaki diğer donanma gemilerinin yardımına gelmeye çalıştığına dair işaretler aldık. Fakat buna ihtiyaç duyulmadı" dedi.



"İKİ HİKAYE ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rusya'nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Sullivan, "İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil" dedi.

"MOSKOVA KRUVAZÖRÜNDE BULUNAN MÜHİMMAT, ÇIKAN YANGIN SONUCU İNFİLAK ETTİ"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadelerini kullanılmıştı.

UKRAYNA DUYURMUŞTU

Ukrayna sabah saatlerinde Rus donanmasına ait 'Moskova' isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.