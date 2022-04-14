Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.04.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 08:58
    ABONE OL

    Son dakika: Ukrayna Rusya'nın amiral gemisi Moskva'yı füzeledi! 510 mürettebat içindeydi

    Son dakika... Ukrayna, Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskva"yı Neptün füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrulayarak gemide ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Moskva Yılan Adası'nı ilk kuşatan gemiydi.

    Ukrayna Rusya’nın amiral gemisi Moskva’yı füzeledi!

    24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah 06.00'da verdiği emir ile başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Savaş ülkenin farklı kentlerinde sürerken denizde de çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

    YILAN ADASI'NIN İNTİKAMI

    Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi. Arestovich'ten 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi.

    Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, 'Moskva isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullanarak intikamın alındığını belirtti.

        Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemideki mühimmatın infilak ettiği ve ciddi hasara yol açtığı bilgisine yer verildi.

        Açıklamada bunun Ukrayna'nın saldırısı sonucu olup olmadığına dair bir bilgi yer almazken tüm personelin başarı ile tahliye edildiği belirtildi.

        Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        165 milyona aldı 54 bin lira gelir elde etti!
        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna Rusya'nın amiral gemisi Moskva'yı füzeledi! 510 mürettebat içindeydi
            SON DAKİKA