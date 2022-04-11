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    • Dünya
    • 11.04.2022 17:42
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    • 11.04.2022 18:18
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    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: "Putin ile görüşme dostane değildi ve zorluydu"

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı. Nehammer, "Görüşme dostane değildi ve zorluydu" ifadelerini kullandı.

    Putin ile görüşme dostane değildi

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesine dair açıklama yaptı.

    Görüşmenin çok net, açık ve dostane olmadığını belirten Nehammer, "Savaşta iki tarafta kaybediyor. Bunu Putin'e söyledim" şeklinde konuştu.



    "YAPTIRIMLAR DAHA DA SERTLEŞECEK"
    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rus lidere yaptırımların yürürlükte kalacağı ve daha da sertleştirileceği mesajını verdiğini söyledi.

    Avusturya Haber Ajansı'nın (APA) aktardığına göre Putin'le çok sert ve açık bir görüşme yaptıklarını anlatan Nehammer, yaptırımların yürürlükte kalacağını ve daha sertleşeceğini söylediğini kaydetti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRMİŞTİ
    Dün bir açıklama yapan Nehammer, Putin'le yapacağı görüşmesi hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini duyurmuştu.

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