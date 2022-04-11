Avusturya Başbakanı Karl Nehammer: "Putin ile görüşme dostane değildi ve zorluydu"





"YAPTIRIMLAR DAHA DA SERTLEŞECEK"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rus lidere yaptırımların yürürlükte kalacağı ve daha da sertleştirileceği mesajını verdiğini söyledi.

Avusturya Haber Ajansı'nın (APA) aktardığına göre Putin'le çok sert ve açık bir görüşme yaptıklarını anlatan Nehammer, yaptırımların yürürlükte kalacağını ve daha sertleşeceğini söylediğini kaydetti.