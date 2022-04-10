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    • Dünya
    • 11.04.2022 00:13
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    • 11.04.2022 00:35
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    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Moskova'da Putin ile görüşecek! Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi...

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 1,5 ay geride kaldı. Savaş devam ederken Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Nehammer görüşmeye ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bilgilendirdiğini aktardı.

    AJANSLAR
    Görüşme öncesi Erdoğan’a bilgi verdi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünyadaki diplomasi trafiği de sürüyor.

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

    Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ
    Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMEYİ DUYURDU
    Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

        Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade ederken, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin, mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.

        Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekti.

        Başkan Erdoğan, Avrupa'nın doğal gaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini ifade etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
        Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için ilk günden itibaren görüşmeler gerçekleştirdi.

        Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok dünya lideri ile yüz yüze ve telefon ile temaslarda bulundu.
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