Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Moskova'da Putin ile görüşecek! Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi...

Başkan Erdoğan, Avrupa'nın doğal gaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için ilk günden itibaren görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok dünya lideri ile yüz yüze ve telefon ile temaslarda bulundu.