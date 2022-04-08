FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'ün 300 milyon dolarlık serveti! Akaryakıt şirketi bile var

ABD'de emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Pat Toomey'nin Kongre'deki koltuğu için Pennsylvania'dan senatörlük yarışana giren Dr. Mehmet Öz'ün, servetine dair detaylar paylaşıldı. İddialara göre Öz'ün kişisel serveti, 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında.
AKARYAKIT ŞİRKETİNDE HİSSE, TÜRKİYE DAHİL ÇOK SAYIDA YERDE EV
Öz'ün servetinin bazılarının eşiyle ortak olduğu ve bazılarının da kendi üstünde olduğu belirtilirken, Pennsylvania'daki ünlü akaryakıt şirketi Wawa'da büyük bir hissesi olduğu ve New Jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye'de de evleri olduğu aktarıldı. Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında değere sahip bir evi olduğu da belirtildi.
SADECE İNEKLERİNİN DEĞERİ 500 BİN DOLAR
New York Times'da yer alan habere göre Öz; geçen yıl Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği satın aldı. Sadece buradaki ineklerin değeri 500 bin dolara kadar. New York Times haberin bu kısmında, "Eğer seçilirse Öz, Senato'nun en varlıklı üyelerinden biri olacak. Şöhreti ile birlikte seçim yarışında kişisel servetini de kullandı. Dr. Öz geçen yıl kendi cebinden 5.3 milyon dolarlık harcama yaptı ve daha fazla harcama da yapabilir" yorumunu yaptı.