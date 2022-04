FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'ün 300 milyon dolarlık serveti! Akaryakıt şirketi bile var

Mehmet Öz'ün oğlunun ismi Oliver Mustafa Öz... Türkçe ismi dedesinden geliyor. Mehmet Öz'ün diğer kızlarının isimleri ise Anabella Sezen Öz ve en küçükleri olan Zoe Yasemin Öz... Mehmet Öz'ün oğlu Oliver Öz, Harvard Üniversitesi'nde eğitim alıyor.



MEHMET ÖZ'ÜN ABD'DEKİ MAZİSİ

Harvard mezunu olan Mehmet Öz 1986'da yüksek öğrenim için (MD ve MBA) başvurduğu University of Pennsylvania School of Medicine ve The Wharton School'u bitirdi. 1996'da yılın en başarılı Türk-Amerikalısı seçilen Mehmet Öz, 2009 yılında en önemli 500 müslüman arasında gösterildi.

2010'da Talk Show'uyla yılın gündüz kuşağındaki en iyi Talk Show Emmy Ödülünü kazanan Mehmet Öz, asıl şöhreti de bu programla buldu. Mehmet Öz'ün çıkardığı "For Healing from the Heart" kitabı, "Books for a Better America Award"a değer görüldü. "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Blake more Research Ödülü"nünde sahibi oldu.