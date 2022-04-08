FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'ün 300 milyon dolarlık serveti! Akaryakıt şirketi bile var

MEHMET ÖZ'ÜN EŞİ NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Öz'ün karısı Lisa Öz de bir doktor. Babası ünlü bir kalp cerrahı olduğundan o da babasının izinden gitmiş. Kocası Mehmet Öz'ün ABD ekranlarında yayınlanan The Dr. Oz Show'un ortak sunuculuğunu yaptı. Oprah ve Friends XM radyo yayınlarında yer alan Lisa Öz, kocası Mehmet Öz'ün bir çok kitabının da ortak yazarı oldu.

MEHMET ÖZ'ÜN ÇOCUKLARI

Mehmet Öz'ün 3'ü kız 1'i oğlan olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Büyük kızından da 4 torunu var. Mehmet Öz çocuklarına Amerika isimlerinin yanı sıra Türkçe isimler de vermiş. Ancak Mehmet Öz ne eşi ne de çocukları bu isimleri kullanmıyor. Mehmet Öz'ün en büyük kızının ismi Daphne Nur Öz.