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    • Güncel
    • 28.03.2022 10:09
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    • 28.03.2022 10:14
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    Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında yazmıştı... Türkiye enerjide kilit ülke oluyor! Yunan basınında panik manşetleri

    Dr. Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında anlattığı “Avrupa’nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar.” tezi bir kez daha doğruluğunu kanıtladı. Yunanistan basınından Kathimerini'nin haberinde Avrupa'nın Rus gazından geri adım atma kararının, enerji haritasına radikal değişiklikler yansıtacağı belirtilerek, bu değişiklikler arasında Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminin yer aldığı kaydedildi. Haberde Türkiye'nin olası rota olmasının Yunanistan'dan panik havasıu yarattığı görüldü. Dr. Berat Albayrak, kitabında "Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar." ifadelerine yer vermişti...

    Yunan basınında panik manşetleri

    ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından, doğalgaz boru hattının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz akışı sağlamasına ilişkin seçenek gündeme geldi.

    Başkan Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sonrası Başbakan Naftali Bennett'in de Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

    DOĞU AKDENİZ'DE 'ENERJİ HARİTASI' YENİDEN ÇİZİLİYOR!
    Gündemde Doğu Akdeniz ve doğalgaz konusunun olduğunu belirten Erdoğan'ın sözlerinin ardından Yunanistan basınından Kathimerini gazetesinin "Enerji haritası yeniden çiziliyor" başlıklı haberinde, İsrail-Türkiye arasındaki olası iş birliğine dikkat çekildi.


    GÜNDEM AVRUPA'YA GAZ AKIŞI
    Avrupa'nın Rus gazından geri adım atma kararının, enerji haritasına radikal değişiklikler yansıtacağı belirtilerek, bu değişiklikler arasında Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminin yer aldığı kaydedildi.

    Bu kapsamda Yunan hükümetinin yeni bir plan üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

    "TÜRKİYE HAK İDDİA EDİYOR"
    Haberde, "Bu yeni 'boru hattı savaşında' Ankara, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesine ilişkin hak iddia etti. Atina, İsrail'den İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına doğalgaz ileten 'alternatif' bir EastMed boru hattı planı üzerinde çalışıyor." denildi.

    Doğalgaz botu hattı projesinin, Mısır ve Yunanistan ayağı olduğu ifade edildi. "Masadaki tüm planların ekonomik, jeopolitik ve teknik açıdan artıları ve eksileri olacak." ifadesi kullanıldı.


        BERAT ALBAYRAK VURGULAMIŞTI: TÜRKİYESİZ OLMAZ!
        'Burası Çok Önemli' Kitabında Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsünü olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğal gazın, "Türkiye'siz" taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik." ifadelerini kullandı.

        Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında neler var?



        Albayrak kitabında şu ifadelere yer verdi:

        Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili hep şu tezi savunduk: "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsa da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar.

        Bakanlığımız döneminde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için "Türkiye'siz" rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkansıza yakın olduğunu dönemimizde defaatle dile getirdik.

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        Haberler Güncel Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli' kitabında yazmıştı... Türkiye enerjide kilit ülke oluyor! Yunan basınında panik manşetleri
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